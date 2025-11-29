В пензенском планетарии прошла презентация книги «Покорители космоса. Александр Самокутяев» Общество

Пенза, 29 ноября 2025. PenzaNews. Презентация книги «Покорители космоса. Александр Самокутяев» прошла в пензенском планетарии.

Фото: T.me/denisov_ov

Новое издание посетителям планетария представил летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев, который написал эту книгу в соавторстве с Владимиром Штокало.

Среди почетных гостей мероприятия был глава Пензы Олег Денисов.

«Знаю Александра Михайловича [Самокутяева] как человека отважного и сильного духом. Дважды выходил в открытый космос, за два полета на МКС в невесомости провел около года. А еще он большой патриот своей страны и малой родины — Сурского края. Думаю, издание будет интересно не только людям старшего поколения, но и молодежи», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 28 ноября.

Фото: T.me/denisov_ov

Он отметил, что пензенцы гордятся достижениями земляка.

«Пусть здоровье будет крепким, а в семье царит благополучие. В преддверии Дня матери хотелось бы сказать спасибо Марии Александровне Самокутяевой и пожелать ей долгих счастливых лет жизни», — подчеркнул глава Пензы.