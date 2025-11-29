19:27:31 Суббота, 29 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском планетарии прошла презентация книги «Покорители космоса. Александр Самокутяев»

10:20 | 29.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 29 ноября 2025. PenzaNews. Презентация книги «Покорители космоса. Александр Самокутяев» прошла в пензенском планетарии.

В пензенском планетарии прошла презентация книги «Покорители космоса. Александр Самокутяев»

Фото: T.me/denisov_ov

Новое издание посетителям планетария представил летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев, который написал эту книгу в соавторстве с Владимиром Штокало.

Среди почетных гостей мероприятия был глава Пензы Олег Денисов.

«Знаю Александра Михайловича [Самокутяева] как человека отважного и сильного духом. Дважды выходил в открытый космос, за два полета на МКС в невесомости провел около года. А еще он большой патриот своей страны и малой родины — Сурского края. Думаю, издание будет интересно не только людям старшего поколения, но и молодежи», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 28 ноября.

Фото: T.me/denisov_ov

Он отметил, что пензенцы гордятся достижениями земляка.

«Пусть здоровье будет крепким, а в семье царит благополучие. В преддверии Дня матери хотелось бы сказать спасибо Марии Александровне Самокутяевой и пожелать ей долгих счастливых лет жизни», — подчеркнул глава Пензы.


Читайте также
В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело В Тамале женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста
В Пензенской области столкнулись два большегруза, один из водителей погиб В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который повредил два продовольственных прилавка в магазине
Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама