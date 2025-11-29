В селе Анненково отремонтирована врачебная амбулатория Медицина

Пенза, 29 ноября 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Анненково Кузнецкого района Пензенской области завершен. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Завершили ремонт амбулатории в Анненково, где будут наблюдаться более 2 тыс. человек — не только местные, но и жители других сел Кузнецкого района», — написал он в своем Telegram-канале в субботу, 29 ноября.

Глава региона отметил, что построенное в начале 1980-х годов здание было приведено в порядок по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Перекрыли крышу, заменили системы электро- и водоснабжения, а также отопительные и электрические сети, поставили новые оконные и дверные блоки, провели косметический ремонт помещений», — уточнил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что в рамках этой же программы достраивают в Кузнецке новую поликлинику для взрослых пациентов.

«Жителям Пензенской области нужна доступная и качественная медицинская помощь», — подчеркнул губернатор.