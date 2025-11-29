На мебельной фабрике в Кузнецке прошли пожарно-тактические учения Общество

Пенза, 29 ноября 2025. PenzaNews. Пожарно-тактические учения проведены на одной из мебельных фабрик города Кузнецка Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Мебельная фабрика — объект с повышенной пожарной опасностью из-за наличия легковоспламеняющихся материалов — была выбрана местом проведения учений неслучайно. Такая производственная среда моделирует сложные сценарии, требующие от пожарных умения быстро адаптироваться и принимать взвешенные решения в экстремальных условиях», — говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, по легенде учений, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ загорелась готовая продукция, на объекте наблюдались сильное задымление и высокая температура, произошло выделение токсичных веществ, огонь распространялся по материалам.

«Огнеборцы оттачивали навыки эвакуации персонала, развертывания пожарных рукавов, применения специализированного оборудования и [...] тушения условного возгорания. Особое внимание уделялось слаженности работы звеньев газодымозащитной службы, отвечающих за проникновение в задымленные помещения и спасение людей. Все привлекаемые подразделения гарнизона сработали четко и слаженно, выполнив поставленные задачи. Оценка по итогам проведения учения — «Удовлетворительно», — сказано в тексте.