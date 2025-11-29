19:27:04 Суббота, 29 ноября
Автообзвон пациентов для подтверждения записи к врачу в Пензенской области начал осуществляться на постоянной основе

12:01 | 29.11.2025 | Медицина

Пенза, 29 ноября 2025. PenzaNews. Автоматический обзвон пациентов для подтверждения записи к врачу начал осуществляться в Пензенской области на постоянной основе. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Тюгаева.

Автообзвон пациентов для подтверждения записи к врачу в Пензенской области начал осуществляться на постоянной основе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«До настоящего момента система работала в тестовом режиме, а начиная с 24 ноября — в постоянном. Голосовой робот ежедневно обзванивает более 10 тыс. пациентов, что человеческими силами в имеющихся ограниченных ресурсах сделать невозможно. Результаты первых дней подтверждают целесообразность внедрения новой технологии, поскольку доля пациентов, отказывающихся от приема по различным причинам, составляет 2-4%. А это, соответственно, те «ячейки» (свободные лоты), на которые может записаться другой нуждающийся в этой услуге пациент», — сказала Наталья Тюгаева, слова которой приводятся в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем поясняется, что голосовой помощник на базе искусственного интеллекта звонит с номера +7 (8412) 47-70-77, он называет к какому врачу и на какое время записан человек, после чего просит сказать, планирует ли пациент прийти на прием или не сможет этого сделать.

В тексте особо обращается внимание на то, что голосовой помощник не запрашивает никакой дополнительной информации.

«Сохраняйте бдительность и не разглашайте персональные данные посторонним лицам», — подчеркивается в сообщении.


