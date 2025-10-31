21:54:34 Пятница, 31 октября
В Пензе прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту причинения ножевого ранения подростку

15:02 | 31.10.2025 | Криминал

Пенза, 31 октября 2025. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы взяла на контроль ход проверки, организованной по факту причинения ножевого ранения подростку.

В Пензе прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту причинения ножевого ранения подростку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«30 октября 2025 года около 17.00 во дворе многоквартирного жилого дома №39 по улице Тепличной областного центра 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на несовершеннолетнего 2011 года рождения и нанес ему ножевое ранение спины в области поясницы. Прокуратура Первомайского района Пензы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отмечается в тексте.


