В Пензе прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту причинения ножевого ранения подростку Криминал

Пенза, 31 октября 2025. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы взяла на контроль ход проверки, организованной по факту причинения ножевого ранения подростку.

«30 октября 2025 года около 17.00 во дворе многоквартирного жилого дома №39 по улице Тепличной областного центра 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на несовершеннолетнего 2011 года рождения и нанес ему ножевое ранение спины в области поясницы. Прокуратура Первомайского района Пензы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отмечается в тексте.