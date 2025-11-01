В Пензе пенсионерка по совету мошенника перевела 400 тыс. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 1 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1947 года рождения лишилась 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за сотрудника силового ведомства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Мужчина пояснил, что злоумышленники завладели ее персональными данными, и [...] убедил ее перечислить все сбережения на «безопасный счет». Испугавшись, пенсионерка проследовала в отделение банка, где, сказав кассиру, что деньги требуются на лечение, сняла 400 тыс. рублей, после чего перевела их на предоставленный звонившим счет. Когда неизвестный перестал выходить на связь, пензячка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.