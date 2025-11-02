В Пензе экс-директор МУП по очистке города осуждена за растрату Криминал

Пенза, 2 ноября 2025. PenzaNews. Экс-директор пензенского муниципального унитарного предприятия по очистке города признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что 9 сентября 2024 года в городе Пензе директор муниципального предприятия, управляя личной автомашиной, совершила наезд на бетонное ограждение, повредив транспортное средство. Осознавая, что ремонт личного автомобиля не подлежит оплате за счет средств организации, обвиняемая дала указание подчиненному сотруднику подыскать станцию технического обслуживания, с представителем которой заключить договор на оказание услуг по ремонту, внеся в него недостоверные сведения о ремонте транспортных средств, состоящих на балансе муниципального предприятия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на основании подписанного женщиной фиктивного договора на СТО был отремонтирован ее личный автомобиль за счет средств муниципального предприятия на сумму более 176 тыс. рублей.

«Вину в совершении инкриминируемого коррупционного преступления женщина признала. Ущерб, причиненный организации, она возместила в полном объеме», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в пресс-релизе.