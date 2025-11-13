15:17:26 Четверг, 13 ноября
Житель Пензенской области получил 14 лет лишения свободы за участие в деятельности террористической организации

13:26 | 13.11.2025 | Криминал

Пенза, 13 ноября 2025. PenzaNews. Центральный окружной военный суд назначил 14 лет лишения свободы жителю Пензенской области 1978 года рождения, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области получил 14 лет лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденный в 2023 году в рамках поддержания конфиденциального сотрудничества с представителями запрещенной в России националистической организации дал согласие осуществлять действия в целях дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины. [...] Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет (5 лет тюрьмы, 9 лет колонии строгого режима) и с ограничением свободы сроком на один год», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что незаконная деятельность была пресечена УФСБ России по Пензенской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, приговор в законную силу пока не вступил.


