Мошенники выманили у жителя Лунинского района более 7 млн. рублей Криминал

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. Житель Лунинского района Пензенской области 1958 года рождения, попавшись на уловку мошенников, перевел более 7 млн. рублей на чужие счета.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчине позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и сообщил, что от имени пенсионера оформлена доверенность на другое лицо, которое теперь может распоряжаться всеми деньгами на его счетах.

«Чтобы избежать потери сбережений, гражданину было необходимо перечислить деньги на указанные реквизиты. В августе мужчина приехал в Пензу, где обналичил 3 млн. рублей и с помощью терминала перевел мошенникам. После этого он продолжал общение со злоумышленниками на протяжении двух месяцев, в течение которых перевел им различными способами еще более 4 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».