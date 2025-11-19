Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла Криминал

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Суд назначил 37-летнему жителю Колышлейского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года, а также конфисковал его мотоцикл.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что утром 1 сентября 2025 года подсудимый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление комбайном в состоянии опьянения и не имеющий права управлять транспортными средствами, поехал в магазин на мотоцикле «ИЖ Планета-5» без регистрационного знака, который он собрал самостоятельно из имеющихся деталей. В процессе движения его остановил сотрудник ДПС. Проведенное освидетельствование подтвердило факт нахождения подсудимого в состоянии алкогольного опьянения, после чего были составлены соответствующий акт и протокол о задержании транспортного средства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину.

«В судебном заседании подсудимый [...] пояснил, что утром 1 сентября он находился в состоянии алкогольного опьянения после рыбалки, но, несмотря на это, поехал вместе с сожительницей, которую посадил в люльку самодельного мотоцикла, за продуктами. Мотоцикл он собрал примерно год назад самостоятельно из деталей, которые купил в магазине и ездил на нем без регистрационных знаков. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права управлять транспортными средствами на два года. Самодельный мотоцикл [...] конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.