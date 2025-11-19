15:52:11 Среда, 19 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла

12:04 | 19.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Суд назначил 37-летнему жителю Колышлейского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года, а также конфисковал его мотоцикл.

Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что утром 1 сентября 2025 года подсудимый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление комбайном в состоянии опьянения и не имеющий права управлять транспортными средствами, поехал в магазин на мотоцикле «ИЖ Планета-5» без регистрационного знака, который он собрал самостоятельно из имеющихся деталей. В процессе движения его остановил сотрудник ДПС. Проведенное освидетельствование подтвердило факт нахождения подсудимого в состоянии алкогольного опьянения, после чего были составлены соответствующий акт и протокол о задержании транспортного средства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину.

«В судебном заседании подсудимый [...] пояснил, что утром 1 сентября он находился в состоянии алкогольного опьянения после рыбалки, но, несмотря на это, поехал вместе с сожительницей, которую посадил в люльку самодельного мотоцикла, за продуктами. Мотоцикл он собрал примерно год назад самостоятельно из деталей, которые купил в магазине и ездил на нем без регистрационных знаков. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права управлять транспортными средствами на два года. Самодельный мотоцикл [...] конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


Читайте также
В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей В Городищенском районе столкнулись «Lada Vesta» и «Hyundai», один из водителей госпитализирован
В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по градостроительству, благоустройству и комфортной среде В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, пристававшего к прохожим
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама