15:52:18 Среда, 19 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей

13:36 | 19.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. 23-летний житель Камешкирского района Пензенской области лишился более 460 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала молодому человеку позвонила «сотрудница телекоммуникационной компании», которая сообщила о необходимости продлить договор на обслуживание номера и попросила продиктовать персональные данные.

«Вскоре последовал еще один звонок — на этот раз от неизвестного, назвавшегося сотрудником портала госуслуг. Он предупредил, что мошенники пытаются получить доступ к личному кабинету молодого человека, оформить на него кредит и похитить деньги. Чтобы якобы спасти сбережения, злоумышленник убедил заявителя самостоятельно оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет». Следуя инструкциям мошенника, молодой человек оформил три кредита и перечислил более 460 тыс. рублей на указанный счет. Через некоторое время потерпевший понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла В Городищенском районе столкнулись «Lada Vesta» и «Hyundai», один из водителей госпитализирован
В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по градостроительству, благоустройству и комфортной среде В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, пристававшего к прохожим
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама