Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. 23-летний житель Камешкирского района Пензенской области лишился более 460 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала молодому человеку позвонила «сотрудница телекоммуникационной компании», которая сообщила о необходимости продлить договор на обслуживание номера и попросила продиктовать персональные данные.

«Вскоре последовал еще один звонок — на этот раз от неизвестного, назвавшегося сотрудником портала госуслуг. Он предупредил, что мошенники пытаются получить доступ к личному кабинету молодого человека, оформить на него кредит и похитить деньги. Чтобы якобы спасти сбережения, злоумышленник убедил заявителя самостоятельно оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет». Следуя инструкциям мошенника, молодой человек оформил три кредита и перечислил более 460 тыс. рублей на указанный счет. Через некоторое время потерпевший понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».