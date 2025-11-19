В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Кузнецка Пензенской области 1988 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль указанного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Фрунзе в ночное время. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что ему требовалось водительское удостоверение для того, чтобы устроиться водителем. Однако подозреваемый не захотел тратить время на учебу и поэтому решил пойти на преступление. Для этого мужчина списался в сети интернет с неизвестным и заказал поддельный документ за 45 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.