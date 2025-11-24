23:26:11 Понедельник, 24 ноября
В Пензе женщина вывезла из магазина тележку с продуктами почти на 25 тыс. рублей, возбуждено дело о краже

12:32 | 24.11.2025 | Криминал

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1999 года рождения подозревается в краже из продуктового магазина товаров на сумму около 25 тыс. рублей, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе женщина вывезла из магазина тележку с продуктами почти на 25 тыс. рублей, возбуждено дело о краже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она рассказала, что из-за финансовых трудностей решила быстро заработать. Для этого подозреваемая пришла в продуктовый магазин, взяла тележку и заполнила ее различными дорогостоящими товарами. После этого с заполненной тележкой прошла мимо кассы и скрылась с места преступления. Впоследствии часть похищенного была продана неизвестным лицам, а другая часть — использована ею самой», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.


