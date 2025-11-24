23:26:18 Понедельник, 24 ноября
Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке

16:19 | 24.11.2025 | Криминал

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. 46-летний житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования общей стоимостью более 100 тыс. рублей со склада коммерческой организации в селе Бессоновка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, преступление он совершил, чтобы отомстить бывшему работодателю. Подозреваемый пояснил, что он был недоволен своим увольнением, однако иногда посещал склад для общения с бывшими коллегами. В один из таких визитов он увидел ключ от входной двери, который лежал на столе. Злоумышленник забрал его себе и сделал копию, после чего незаметно вернул оригинал на место. После этого, дождавшись темного времени суток, он приехал в организацию на собственном автомобиле, где для конспирации надел маску и, прикрывая лицо, отключил электропитание камер видеонаблюдения. Затем он вывез имущество в гараж», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что похищенное изъято, оно будет возвращено законному владельцу.

Из текста следует, что в настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


