СУ СКР по Пензенской области и музей-заповедник «Тарханы» договорились о взаимодействии

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Соглашение о взаимодействии заключено между следственным управлением СКР по Пензенской области и государственным лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы».

Фото: Penza.sledcom.ru

Подписи под документом поставили руководитель управления Владимир Игнатенков и директор учреждения Юлия Печникова.

«В соглашении определен порядок межведомственного взаимодействия в сфере культурно-исторического просвещения, сохранения исторического наследия, популяризации культурного достояния Пензенской области, развития и укрепления сотрудничества в патриотическом воспитании молодежи, в том числе учащихся кадетских классов СК России, культурного развития сотрудников следственного управления и членов их семей, поддержки детей-инвалидов и социально незащищенных групп населения, участников специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР.