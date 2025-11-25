Осужденному за экстремизм жителю Пензенской области условный срок заменен на реальный Криминал

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Суд апелляционной инстанции заменил условный срок на реальный жителю Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденный причастен к организации ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения», — отмечается в пресс-релизе.

В нем указано, что апелляционным определением Пензенского областного суда отменено условное лишение свободы, мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе религиозных организаций, сроком на 5 лет и с ограничением свободы сроком 1 год.

«Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК России возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области», — добавляется в тексте.