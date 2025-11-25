20:49:06 Вторник, 25 ноября
Осужденному за экстремизм жителю Пензенской области условный срок заменен на реальный

17:19 | 25.11.2025 | Криминал

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Суд апелляционной инстанции заменил условный срок на реальный жителю Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Осужденному за экстремизм жителю Пензенской области условный срок заменен на реальный. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что осужденный причастен к организации ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения», — отмечается в пресс-релизе.

В нем указано, что апелляционным определением Пензенского областного суда отменено условное лишение свободы, мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе религиозных организаций, сроком на 5 лет и с ограничением свободы сроком 1 год.

«Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК России возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области», — добавляется в тексте.


