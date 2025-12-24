Подписано соглашение о сотрудничестве между CУ СКР по Пензенской области и реготделением «Движения первых» Общество

Пенза, 24 декабря 2025. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между следственным управлением СКР по Пензенской области и региональным отделением общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Фото: Penza.sledcom.ru

Подписи под документом поставили руководитель СУ СКР по региону Владимир Игнатенков и председатель совета регионального отделения «Движения первых» Сергей Зиновьев.

«В соглашении определен порядок межведомственного взаимодействия в сфере воспитания и дополнительного образования учащихся образовательных организаций, в частности, совместного проведения мероприятий патриотического и профилактического характера, реализации проектов и информационных кампаний, обмена справочной и аналитической информацией», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе встречи, на которой было подписано соглашение, стороны обсудили конкретные предложения по сотрудничеству.