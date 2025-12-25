Житель Пензы угнал автомобиль знакомой и попал в ДТП Происшествия

Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Пензы, который, будучи пьяным, угнал автомобиль знакомой и попал на нем в ДТП.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением обратилась владелица транспортного средства.

«Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль и подозреваемого в Пензенском районе. Полицейскими было установлено, что знакомый потерпевшей, распивая у нее в гостях спиртные напитки, захотел покататься на машине. Дождавшись, когда женщина уснет, он взял ключи от ее автомобиля, запустил двигатель и отправился в путь. Однако, не справившись с управлением транспортного средства, допустил наезд на дорожное ограждение», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».