Житель Пензы угнал автомобиль знакомой и попал в ДТП
Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Пензы, который, будучи пьяным, угнал автомобиль знакомой и попал на нем в ДТП.
Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением обратилась владелица транспортного средства.
«Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль и подозреваемого в Пензенском районе. Полицейскими было установлено, что знакомый потерпевшей, распивая у нее в гостях спиртные напитки, захотел покататься на машине. Дождавшись, когда женщина уснет, он взял ключи от ее автомобиля, запустил двигатель и отправился в путь. Однако, не справившись с управлением транспортного средства, допустил наезд на дорожное ограждение», — сказано в пресс-релизе.
В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».