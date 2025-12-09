15:31:49 Вторник, 9 декабря
В Пензе завершено расследование дела о незаконной организации азартных игр в баре на улице Ульяновской

11:00 | 09.12.2025 | Криминал

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего жителя Пензы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе завершено расследование дела о незаконной организации азартных игр в баре на улице Ульяновской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным следствия, в период с 1 июня по 3 сентября 2025 года обвиняемый в баре на улице Ульяновской в городе Пензе организовал и незаконно проводил азартные игры, разместив три единицы игрового оборудования с программным обеспечением, позволяющим осуществлять игровой процесс с денежным выигрышем», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 3 сентября 2025 года.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.


Актуальное

