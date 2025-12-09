Врач районной больницы в течение двух лет отправляла знакомой в Пензу поддельные рецепты — УМВД Криминал

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники управления МВД России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность врача в одной из районных больниц, которая на протяжении двух лет изготавливала поддельные рецепты на лекарство, содержащее сильнодействующее вещество, и отправляла их своей знакомой в региональный центр.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что врач одной из районных больниц 1963 года рождения, используя служебное положение, передала своей 38-летней знакомой – жительнице Пензы 38 поддельных рецептурных бланков на приобретение лекарственного препарата, содержащего сильнодействующее вещество прегабалин. Как пояснила подозреваемая, она на протяжении двух лет отправляла заполненные бланки в Пензу, передавая их ни о чем не подозревающему водителю автобуса, спрятав в продукты питания либо в другие документы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате знакомая врача приобрела в аптеках 38 упаковок данного препарата.

«Женщина призналась в содеянном и пояснила, что употребляла сильнодействующие вещества самостоятельно», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в отношении врача и ее знакомой возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».