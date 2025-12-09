В Пензенской области с начала 2025 года выявлено более 1,2 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства Криминал

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили более 1,2 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства с начала 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«Для их устранения внесено свыше 550 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 600 должностных лиц, из которых трое уволены в связи с утратой доверия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 36 работодателей привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего».

«За передачу незаконного денежного вознаграждения девять организаций привлечены к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ [...] с наложением штрафов на общую сумму 4,5 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по материалам прокурорских проверок возбуждено семь уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств, а также незаконного воспрепятствования предпринимательской деятельности.

«С начала 2025 года в суды предъявлено 35 исковых заявлений в сфере противодействия коррупции на сумму свыше 43 млн. рублей. [...] Впервые за последние годы стоимость арестованного имущества в 13 раз превысила размер ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, достигнув суммы в 220 млн. рублей», — говорится в пресс-релизе.