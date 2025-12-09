В Пензе вынесен приговор по делу о массовом заболевании участников первенства ПФО по боксу Криминал

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, на которого была возложена организация питания участников проходившего в Пензе весной 2024 года первенства Приволжского федерального округа по боксу, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в марте 2024 года в Пензе проводилось первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Для участия в соревнованиях прибыли спортсмены и тренеры из других регионов округа, которые проживали и питались в гостиничном комплексе. Организация питания спортсменов и тренеров была возложена на индивидуального предпринимателя. Осужденный не обеспечил соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и допустил к работе в производственных помещениях столовой и приготовлению пищи работника, не прошедшего медицинский осмотр и явившегося носителем инфекции, что привело к заражению 22 лиц», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.