15:32:16 Вторник, 9 декабря
В Бековском районе подросток с телефона матери перевел мошенникам более 600 тыс. рублей

15:00 | 09.12.2025 | Криминал

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Подросток из Бековского района Пензенской области попался на уловку телефонного мошенника, представившегося работником портала госуслуг, и перевел со смартфона матери более 600 тыс. рублей на «безопасный счет».

В Бековском районе подросток с телефона матери перевел мошенникам более 600 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по региону, злоумышленник сказал несовершеннолетнему, что произошла утечка персональных данных его матери и теперь неизвестные пытаются похитить все сбережения.

«Под предлогом защиты денег мошенник убедил подростка перевести все накопления матери на «безопасный счет». Испугавшись, мальчик, следуя инструкциям звонившего, незаметно взял телефон матери, вошел в банковское приложение и перевел на указанный счет 610 тыс. рублей. Когда женщина обнаружила пропажу денег, сын рассказал ей о произошедшем. После этого они обратились в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


