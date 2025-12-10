В Пензенской области 40-летний мужчина осужден за интимную переписку с малолетними девочками Криминал

Пенза, 10 декабря 2025. PenzaNews. Пензенский областной суд признал 40-летнего жителя региона, который вел интимную переписку с малолетними девочками, виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что в декабре 2024 года – январе 2025 года ранее не судимый мужчина переписывался в мессенджере с двумя 8-летними девочками из другого региона. При этом все его сообщения были направлены на удовлетворение своих сексуальных потребностей, на пробуждение у детей не свойственного для малолетнего возраста сексуального интереса. Кроме того, он посылал одной из них материалы порнографического характера, которые нашел в интернете», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что свою вину в совершении преступлений житель Пензенской области признал полностью.

Из текста следует, что он, представляясь 10-летним мальчиком, вступал в переписку интимного характера с девочками, поскольку у него не складывались отношения с женщинами.

«При назначении подсудимому наказания к смягчающим обстоятельствам суд отнес активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, в том числе наличие когнитивного расстройства психики, а также состояние здоровья его родителей», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Несмотря на то, что осужденный не занимался педагогической деятельностью, суд в целях предупреждения совершения нового преступления назначил ему дополнительное наказание — лишение права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок 10 лет», — добавляется в пресс-релизе.

В тексте также указано, что в пользу каждой потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в сообщении.