Житель Самары подозревается в серии краж электронных сигарет из торговых павильонов под Пензой

14:05 | 10.12.2025 | Криминал

Пенза, 10 декабря 2025. PenzaNews. Житель Самары 2007 года рождения подозревается в серии краж электронных сигарет из торговых павильонов, расположенных на территории Пензенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Житель Самары подозревается в серии краж электронных сигарет из торговых павильонов под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Злоумышленник проникал внутрь, вырезав ножом проход в нижней части пластиковой двери. Затем похищал деньги из кассы, а также товары с прилавка, которые впоследствии продавал. Общая сумма ущерба составила более 160 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый приехал в Пензенскую область для встречи со знакомым.

«На преступление он решил пойти, так как считал, что в чужом городе его личность сложнее будет идентифицировать. По его словам, он ранее работал в подобном павильоне и знал некоторые особенности в системе охраны и специфике продукции, поэтому и выбирал такие объекты в качестве своей цели», — добавляется в тексте.


Актуальное

