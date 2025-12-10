01:30:35 Четверг, 11 декабря
В Городищенском районе ветврач осуждена за получение взяток и служебный подлог

17:09 | 10.12.2025 | Криминал

Пенза, 10 декабря 2025. PenzaNews. Бывшая заведующая ветеринарной лабораторией городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных признана судом виновной в получении взяток и служебном подлоге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Городищенского районного суда Пензенской области.

В Городищенском районе ветврач осуждена за получение взяток и служебный подлог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В судебном заседании установлено, что в 2019-2025 годах подсудимая состояла в должности заведующей ветеринарной лабораторией районной станции по борьбе с болезнями животных. Являясь должностным лицом, она по просьбе главы КФХ неоднократно вносила в государственную систему в области ветеринарии законные сведения о погашении оформленного ветеринарного свидетельства на приобретенный крупнорогатый скот. Но для того чтобы делать это более оперативно, на протяжении 6 лет она получала незаконное денежное вознаграждение. Общая сумма взятки составила 132 тыс. рублей, что является значительным размером», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в период с 2024 по 2025 годы женщина, желая оказать помощь другому знакомому фермеру, внесла в государственную информационную систему в области ветеринарии заведомо ложные сведения о погашении оформленного в этой системе свидетельства на приобретенную им партию живых свиней для убоя, заведомо зная о том, что у него не имеется официального разрешения на убой скота.

«В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, однако от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ей ст. 51 Конституции РФ», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что суд назначил женщине наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с конфискацией в доход государства полученных в результате совершения преступления денежных средств в размере 132 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — указано в пресс-релизе.


