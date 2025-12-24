В Пензе вынесен приговор по делу об организации и проведении азартных игр Криминал

Пенза, 24 декабря 2025. PenzaNews. Доказательства, собранные следователями следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы СУ СКР по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым участникам организованной группы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

«Следствием и судом установлено, что в ноябре 2023 года два жителя Пензенской области с целью незаконного проведения азартных игр арендовали помещения в кафе, барах, торговых павильонах и гаражах на территории города Пензы, где разместили не менее 14 игровых автоматов с программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры с денежным выигрышем. Для осуществления нелегальной деятельности они привлекли еще двух соучастников, выполнявших роль инкассаторов в игровых залах. Руководители организованной группы осуществляли общее руководство, распределяли функции между членами группы, распоряжались полученными денежными средствами, контролировали расходы, выплачивали вознаграждение соучастникам преступления. Незаконные действия организованной группы были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области в октябре 2024 года, игровое оборудование изъято», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате проведения азартных игр участниками организованной группы извлечен незаконный доход в размере более 1,1 млн. рублей, по ходатайству следователя в обеспечительных целях наложен арест на денежные средства осужденных на общую сумму более 1,8 млн. рублей.

«Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев условно с испытательными сроками от 3 лет до 3 лет 6 месяцев со штрафами от 250 до 700 тыс. рублей. Денежные средства в размере более 1,1 млн. рублей конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.