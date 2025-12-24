21:07:31 Среда, 24 декабря
Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 300 часов обязательных работ и лишился автомобиля

24.12.2025 | Криминал

Пенза, 24 декабря 2025. PenzaNews. Суд назначил 40-летнему жителю Пензы, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев, а также конфисковал автомобиль «Opel Insignia».

Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 300 часов обязательных работ и лишился автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По делу установлено, что ранее привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишенный водительских прав мужчина вечером 1 июля 2025 года вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. [...] На улице Антонова в Пензе подсудимый был остановлен экипажем ДПС. [...] Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило у него состояние алкогольного опьянения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что в судебном заседании мужчина признал свою вину.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев. Также суд по ходатайству государственного обвинителя конфисковал в доход государства, принадлежащий подсудимому автомобиль. [...] Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.


