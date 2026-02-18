В Сердобском районе мужчина ударил сожительницу газовым ключом по голове, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1977 года рождения ударил сожительницу газовым ключом по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Сердобскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратилась 54-летняя местная жительница, у которой были зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. Устанавливая причину полученных женщиной травм, стражи порядка выяснили, что в день совершения преступления она вместе с сожителем [...] распивала спиртное у него дома. В ходе застолья между парой начался словесный конфликт на повышенных тонах из-за бытовых разногласий. Мужчине не понравилось, как женщина с ним общается. В порыве гнева злоумышленник взял металлический разводной газовый ключ, замахнулся на потерпевшую и ударил им в область головы не менее двух раз», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый признал свою вину и раскаялся.