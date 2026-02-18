20:26:15 Среда, 18 февраля
В Сердобском районе мужчина ударил сожительницу газовым ключом по голове, возбуждено уголовное дело

10:24 | 18.02.2026 | Криминал

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1977 года рождения ударил сожительницу газовым ключом по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Сердобском районе мужчина ударил сожительницу газовым ключом по голове, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В дежурную часть ОМВД России по Сердобскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратилась 54-летняя местная жительница, у которой были зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. Устанавливая причину полученных женщиной травм, стражи порядка выяснили, что в день совершения преступления она вместе с сожителем [...] распивала спиртное у него дома. В ходе застолья между парой начался словесный конфликт на повышенных тонах из-за бытовых разногласий. Мужчине не понравилось, как женщина с ним общается. В порыве гнева злоумышленник взял металлический разводной газовый ключ, замахнулся на потерпевшую и ударил им в область головы не менее двух раз», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый признал свою вину и раскаялся.


