В ДТП в Колышлейском районе пострадали пять человек

10:22 | 17.02.2026 | Происшествия

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «Lada Granta» и «Toyota Highlander» в Колышлейском районе Пензенской области.

В ДТП в Колышлейском районе пострадали пять человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло 16 февраля, автомобилем «Lada» управлял мужчина 1965 года рождения, за рулем «Toyota» находился водитель 1978 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Granta» и его пассажир – девушка 2004 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что еще одна пассажирка отечественной машины – женщина 1989 года рождения, а также водитель «Toyota Highlander» и его пассажирка 1981 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.


