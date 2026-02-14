18:33:39 Суббота, 14 февраля
В Пензенской области женщину-водителя будут судить за гибель подруги, которая уговорила прокатить ее на капоте машины

11:02 | 14.02.2026 | Криминал

Кузнецк, 14 февраля 2026. PenzaNews. 21-летняя жительница Мичуринского Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», после того, как смертельные травмы получила ее подруга, которую она согласилась прокатить на капоте машины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области женщину-водителя будут судить за гибель подруги, которая уговорила прокатить ее на капоте машины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По версии следствия, обвиняемая в августе 2025 года приехала на автомобиле родителей в гости к бабушке в село Ясная Поляна Кузнецкого района. В ночное время, находясь в компании знакомых, она согласилась на уговоры употребившей алкоголь 21-летней подруги прокатить ту на капоте своего автомобиля. Не предвидя наступления опасных последствий, проехав примерно 15 метров, потерпевшая не удержалась на капоте и упала в левую сторону от автомобиля. Студентка получила сочетанную травму головы, грудной клетки и конечностей. Спустя 6 дней, проведенных в реанимации медицинского учреждения, она скончалась», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что обвиняемая свою вину признала.

«Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.


