Олег Мельниченко обратился к жителям в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Общество

Пенза, 15 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Фото: Pnzreg.ru

«15 февраля — особая дата для всей нашей страны. В этот день мы склоняем головы перед памятью россиян, которые с честью и достоинством выполняли свой воинский долг за пределами Отечества. Мы всегда будем помнить и ценить подвиг тех, кто, не щадя себя, служил нашей великой Родине вдали от дома. Они прошли дорогами Кореи и Вьетнама, Алжира и Египта, Кубы и Анголы, Сирии и Ливана, других горячих точек планеты — более 12 тыс. пензенцев, порой ценой собственной жизни, приходили на помощь дружественным народам, с честью выполняя свой интернациональный долг», — отметил глава региона.

«В этот памятный день примите искреннюю признательность и глубокую благодарность за ваше самоотверженное служение Отчизне, за проявленные мужество и отвагу! Уверен, что нынешнее поколение российских военнослужащих будет равняться на вас, сохраняя верность присяге, бережно храня и приумножая славные ратные традиции», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал пензенцам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества, крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях, а также дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо великой России.