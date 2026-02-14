18:34:14 Суббота, 14 февраля
12:24 | 14.02.2026 | Общество

Пенза, 14 февраля 2026. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков провел заседание межведомственной рабочей группы по соблюдению законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

В прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы защиты прав участников долевого строительства

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

В нем приняли участие представители застройщиков, банковского сектора, органов власти.

«До сведения присутствующих доведено, что прокурорами в сфере законодательства о долевом жилищном строительстве в минувшем году выявлено 112 нарушений. В целях их устранения принесен один протест, по результатам которого нормативный правовой акт изменен, внесено 47 представлений, 44 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокуроров 10 лиц привлечены к административной ответственности, 10 лиц предостережены о недопустимости нарушения законов», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В тексте добавляется, что участники заседания обсудили имеющиеся проблемы и пути их решения, проанализировали ход строительства отдельных объектов и определили конкретный алгоритм действий по каждому многоквартирному дому.

«Реализация запланированных мероприятий поставлена на контроль», — подчеркивается в пресс-релизе.


