В прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы защиты прав участников долевого строительства Общество

Пенза, 14 февраля 2026. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков провел заседание межведомственной рабочей группы по соблюдению законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

В нем приняли участие представители застройщиков, банковского сектора, органов власти.

«До сведения присутствующих доведено, что прокурорами в сфере законодательства о долевом жилищном строительстве в минувшем году выявлено 112 нарушений. В целях их устранения принесен один протест, по результатам которого нормативный правовой акт изменен, внесено 47 представлений, 44 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокуроров 10 лиц привлечены к административной ответственности, 10 лиц предостережены о недопустимости нарушения законов», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В тексте добавляется, что участники заседания обсудили имеющиеся проблемы и пути их решения, проанализировали ход строительства отдельных объектов и определили конкретный алгоритм действий по каждому многоквартирному дому.

«Реализация запланированных мероприятий поставлена на контроль», — подчеркивается в пресс-релизе.