В Пензенской области в 2025 году объем закупок госзаказчиков у самозанятых превысил 92 млн. рублей Экономика

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Объем закупок госзаказчиков у самозанятых в рамках федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ) составил в Пензенской области по итогам 2025 года более 92 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это в два раза больше, чем было годом ранее», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что самозанятые последовательно становятся важным элементом системы госзакупок.

«Расширению участия самозанятых в закупках способствуют в том числе меры поддержки, это прежде всего распространение на них преференций, которыми ранее пользовались только субъекты МСП. Это упростило вход в закупки для таких предпринимателей и открыло новые возможности для диверсификации рынков сбыта», — добавляется в сообщении.