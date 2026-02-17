17:22:42 Вторник, 17 февраля
В ДТП на трассе в Пензенской области погиб ребенок

15:36 | 17.02.2026 | Происшествия

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Ребенок погиб в результате столкновения автомобилей «Lada Granta» и «Audi A6» на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области во вторник, 17 февраля, еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

В ДТП на трассе в Пензенской области погиб ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 712 км трассы, за рулем «Audi» находился мужчина 1974 года рождения, автомобилем «Lada» управлял водитель 1986 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Audi A6» получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен. Водитель автомобиля «Lada Granta» и его пассажир – женщина 1989 года рождения доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир автомобиля «Lada Granta» – девочка 2010 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего выясняются.


Актуальное

