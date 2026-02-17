17:22:24 Вторник, 17 февраля
В Пензенской области утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, в котором погибли шесть человек

17:00 | 17.02.2026 | Криминал

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 54-летнего жителя Саратовской области, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«По версии следствия, 1 августа 2025 года мужчина, управляя автомобилем «Chevrolet Epica», осуществлял перевозку трех пассажиров. Около 5 часов утра, следуя по проезжей части ФАД М5 «Урал» со стороны Москвы в направлении Самары и нарушив правила дорожного движения, он не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с передней частью автомобиля «Datsun on-DO» под управлением 49-летнего жителя Самарской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате ДТП от полученных телесных повреждений на месте скончались шесть человек — водитель «Datsun on-DO» и пассажиры обеих машин, в том числе 13-летний ребенок.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Мокшанский районный суд Пензенской области.


