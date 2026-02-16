Прокуратура защитила права жителей села Пылково на обеспечение питьевой водой ЖКХ

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Прокуратура Лопатинского района Пензенской области защитила права жителей села Пылково на обеспечение питьевой водой.

«Установлено, что ресурсоснабжающая организация в населенном пункте отсутствовала. При этом в результате непринятия органом местного самоуправления своевременных мер по регулировке подачи воды из скважины в водонапорную башню в централизованной системе водоснабжения наблюдалось систематическое падение давления. Это приводило к регулярным перебоям подачи коммунального ресурса в дома жителей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что прокуратура внесла представление и.о. главы администрации Пылковского сельсовета, она привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

«После вмешательства надзорного ведомства определена гарантирующая организация в сфере водоснабжения, установлен тариф на коммунальный ресурс, а также компании выдана лицензия на добычу подземных вод. Права более 450 местных жителей на обеспечение надлежащим водоснабжением восстановлены», — подчеркивается в тексте.