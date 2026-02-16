17:56:48 Понедельник, 16 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура защитила права жителей села Пылково на обеспечение питьевой водой

13:07 | 16.02.2026 | ЖКХ

Печать

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Прокуратура Лопатинского района Пензенской области защитила права жителей села Пылково на обеспечение питьевой водой.

Прокуратура защитила права жителей села Пылково на обеспечение питьевой водой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что ресурсоснабжающая организация в населенном пункте отсутствовала. При этом в результате непринятия органом местного самоуправления своевременных мер по регулировке подачи воды из скважины в водонапорную башню в централизованной системе водоснабжения наблюдалось систематическое падение давления. Это приводило к регулярным перебоям подачи коммунального ресурса в дома жителей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что прокуратура внесла представление и.о. главы администрации Пылковского сельсовета, она привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

«После вмешательства надзорного ведомства определена гарантирующая организация в сфере водоснабжения, установлен тариф на коммунальный ресурс, а также компании выдана лицензия на добычу подземных вод. Права более 450 местных жителей на обеспечение надлежащим водоснабжением восстановлены», — подчеркивается в тексте.


Читайте также
В Пензенской области в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения С улиц Пензы за ночь вывезено более 7,5 тыс. кубометров снега
Знакомство в интернете обернулось для жителя Кузнецка потерей около 600 тыс. рублей Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на улице Мира в Пензе
В Пензенской области за неделю произошло 28 пожаров, погибли четыре человека Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части здания администрации Спасска
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама