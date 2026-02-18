20:27:17 Среда, 18 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Пензаэнерго» урегулировало размещение линий связи на 4,2 тыс. опор ЛЭП

11:03 | 18.02.2026 | Общество

Печать

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в рамках работы по пресечению фактов несанкционированного нахождения на опорах ЛЭП волоконно-оптических линий связи сторонних лиц и оформлению с ними договоров урегулировал правоотношения с телеком-операторами на размещение более 4,5 тыс. подвесов на 4,2 тыс. опор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Пензаэнерго» урегулировало размещение линий связи на 4,2 тыс. опор ЛЭП

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Специалисты филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» с 2025 года заключили два договора и 11 дополнительных соглашений, регулирующих размещение более 4,5 тыс. подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 4,2 тыс. опор линий электропередачи (ЛЭП). В настоящий момент неоформленными остаются 14,5 тыс. подвесов. По всем выявленным случаям незаконного размещения ВОЛС ведется претензионная работа», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что размещение линий связи на энергообъектах строго регламентируется законодательством РФ и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

«В случае уклонения либо отказа операторов от оформления размещения телеком-оборудования в установленном порядке или при отсутствии возможности выявить собственника имущества сетевая компания самостоятельно демонтирует незаконный подвес. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры. О фактах самовольного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП можно сообщать по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов)», — говорится в пресс-релизе.


Читайте также
Житель Пензы получил условный срок за кражу 60 тыс. металлических крышек для консервирования В Степановке огонь уничтожил садовый дом
При пожаре на улице Бекешской в Пензе пострадал пожилой мужчина Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 280 часов обязательных работ и лишился автомобиля
В Пензе прокуратура проводит проверку по факту инцидента с куполом «Золотой шайбы» В Сердобском районе мужчина ударил сожительницу газовым ключом по голове, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама