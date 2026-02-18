«Пензаэнерго» урегулировало размещение линий связи на 4,2 тыс. опор ЛЭП Общество

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в рамках работы по пресечению фактов несанкционированного нахождения на опорах ЛЭП волоконно-оптических линий связи сторонних лиц и оформлению с ними договоров урегулировал правоотношения с телеком-операторами на размещение более 4,5 тыс. подвесов на 4,2 тыс. опор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Специалисты филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» с 2025 года заключили два договора и 11 дополнительных соглашений, регулирующих размещение более 4,5 тыс. подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 4,2 тыс. опор линий электропередачи (ЛЭП). В настоящий момент неоформленными остаются 14,5 тыс. подвесов. По всем выявленным случаям незаконного размещения ВОЛС ведется претензионная работа», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что размещение линий связи на энергообъектах строго регламентируется законодательством РФ и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

«В случае уклонения либо отказа операторов от оформления размещения телеком-оборудования в установленном порядке или при отсутствии возможности выявить собственника имущества сетевая компания самостоятельно демонтирует незаконный подвес. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры. О фактах самовольного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП можно сообщать по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов)», — говорится в пресс-релизе.