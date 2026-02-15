Жительница Пензы по совету незнакомки взяла из дома около 400 тыс. рублей и через банкомат перевела их на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 15 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1987 года рождения лишилась около 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы, которая представилась сотрудницей портала госуслуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Звонившая заявила, что персональные данные заявительницы якобы были скомпрометированы мошенниками и используются для перевода денежных средств в поддержку экстремистских организаций. [...] Злоумышленница убедила потерпевшую перечислить все имеющиеся у нее сбережения на «безопасный счет». Следуя полученным инструкциям, женщина забрала из дома все накопления и через банкомат отправила их на указанный мошенницей счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевшая осознала обман, когда незнакомка перестала выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.