15:46:01 Воскресенье, 15 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы по совету незнакомки взяла из дома около 400 тыс. рублей и через банкомат перевела их на «безопасный счет»

11:12 | 15.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 15 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1987 года рождения лишилась около 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы, которая представилась сотрудницей портала госуслуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы по совету незнакомки взяла из дома около 400 тыс. рублей и через банкомат перевела их на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Звонившая заявила, что персональные данные заявительницы якобы были скомпрометированы мошенниками и используются для перевода денежных средств в поддержку экстремистских организаций. [...] Злоумышленница убедила потерпевшую перечислить все имеющиеся у нее сбережения на «безопасный счет». Следуя полученным инструкциям, женщина забрала из дома все накопления и через банкомат отправила их на указанный мошенницей счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевшая осознала обман, когда незнакомка перестала выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


Читайте также
В Пензенской области в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения С улиц Пензы за ночь вывезено более 7,5 тыс. кубометров снега
Знакомство в интернете обернулось для жителя Кузнецка потерей около 600 тыс. рублей В Пензе росгвардейцы задержали пьяного посетителя ночного бара, который прожег углями от кальяна диван и стол
В ДТП на трассе в Пензенской области пострадала женщина-водитель Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил женщину в Белинском районе
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама