В Пензе состоялась церемония возложения цветов к стеле, установленной в честь награждения города орденом Трудового Красного Знамени

Пенза, 14 февраля 2026. PenzaNews. Церемония возложения цветов к стеле, установленной в честь награждения Пензы орденом Трудового Красного Знамени, состоялась в субботу, 14 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

В ней приняли участие представители мэрии и администраций районов Пензы.

«Город по праву гордится высокой наградой, а также теми, кто воевал, кто в тылу добывал нашу победу, это тысячи пензенцев. Спасибо всем, кто восстанавливал вашу великую страну и отстраивал столицу Сурского края», — отметил глава Пензы Олег Денисов.

Собравшиеся почтили память героев тыла минутой молчания.

14 февраля 1985 года был подписан указ президиума Верховного совета СССР о награждении Пензы орденом Трудового Красного Знамени за успехи трудящихся города в хозяйственном и культурном строительстве и их вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

12 июня 2016 года на площади Маршала Жукова в Пензе была торжественно открыта стела в память о награждении города орденом Трудового Красного Знамени.