Число юрлиц в Пензенской области по итогам 2025 года сократилось на 2,1%

09:02 | 16.02.2026 | Экономика

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Число юридических лиц, включая их филиалы и представительства, сократилось в Пензенской области за минувший год на 2,1%: по состоянию на 1 января 2025-го их насчитывалось 20 тыс. 715, на аналогичную дату 2026-го — 20 тыс. 279. Об этом говорится в докладе Пензастата о социально-экономическом положении региона.

Число юрлиц в Пензенской области по итогам 2025 года сократилось на 2,1%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наибольшее число организаций, учтенных в статрегистре на 1 января 2026 года, сосредоточено в торговле оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, обрабатывающих производствах, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, строительстве», — отмечается в тексте.

Из него следует, что количество индивидуальных предпринимателей в Пензенской области по итогам 2025 года выросло на 4,3% — с 34 тыс. 663 до 36 тыс. 147.

В тексте указано, что также стало больше глав КФХ: в начале 2025 года их было 1 тыс. 299, в начале 2026-го — 1 тыс. 447; рост — 11,4%.

«На 1 января 2026 года в состав территориального раздела статистического регистра Росстата включено 57 тыс. 873 хозяйствующих субъекта (на 1 января 2025 года — 56 тыс. 677)», — уточняется в докладе.


