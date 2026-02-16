17:55:56 Понедельник, 16 февраля
Жительница Пензы подозревается в краже около 1 млн. рублей с карты брата

14:02 | 16.02.2026 | Криминал

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы подозревается в краже около 1 млн. рублей с банковской карты своего брата, находящегося под стражей.

Жительница Пензы подозревается в краже около 1 млн. рублей с карты брата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина дала признательные показания.

«Она пояснила, что у нее в пользовании находилась банковская карта своего брата 1984 года рождения, который заключен под стражу. Зная пароль от карты родственника, женщина в течение трех месяцев активно распоряжалась ею по своему усмотрению. Злоумышленница за этот период оплачивала различные покупки, а также осуществила банковский перевод в сумме около 600 тыс. рублей своему знакомому в долг. Подозреваемая рассчитывала получать от него ежемесячный процент в качестве дохода, однако ее приятель отказался возвращать денежные средства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — добавляется в тексте.


