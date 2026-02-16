17:57:09 Понедельник, 16 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

После ДТП в Мокшанском районе госпитализированы девять человек

12:05 | 16.02.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Девять человек госпитализированы после столкновения автомобилей «Chevrolet Orlando» и «Volkswagen Transporter» на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области.

После ДТП в Мокшанском районе госпитализированы девять человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло вечером 14 февраля, за рулем «Chevrolet» находилась женщина 1967 года рождения, другим транспортным средством управлял мужчина 1990 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Orlando» и шесть пассажиров – женщина 1990 года рождения и мужчины 1996, 1994, 1998, 1993, 1976 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также были госпитализированы водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» и его пассажир – мужчина 1992 года рождения.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.


Читайте также
В Пензенской области в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения С улиц Пензы за ночь вывезено более 7,5 тыс. кубометров снега
Знакомство в интернете обернулось для жителя Кузнецка потерей около 600 тыс. рублей Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на улице Мира в Пензе
В Пензенской области за неделю произошло 28 пожаров, погибли четыре человека Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части здания администрации Спасска
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама