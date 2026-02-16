После ДТП в Мокшанском районе госпитализированы девять человек Происшествия

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Девять человек госпитализированы после столкновения автомобилей «Chevrolet Orlando» и «Volkswagen Transporter» на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло вечером 14 февраля, за рулем «Chevrolet» находилась женщина 1967 года рождения, другим транспортным средством управлял мужчина 1990 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Orlando» и шесть пассажиров – женщина 1990 года рождения и мужчины 1996, 1994, 1998, 1993, 1976 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также были госпитализированы водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» и его пассажир – мужчина 1992 года рождения.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.