Олег Мельниченко и Елена Демидова обсудили итоги работы пензенского УФАС за 2025 год

15:06 | 16.02.2026 | Экономика

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель регионального управления ФАС России Елена Демидова обсудили итоги работы ведомства за 2025 год в ходе встречи, состоявшейся в облправительстве.

Фото: T.me/omelnichenko

«Провел рабочую встречу с руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области Еленой Николаевной Демидовой, обсудили итоги минувшего года. В 2025-м число обращений о нарушениях антимонопольного законодательства значительно снизилось по сравнению с 2024-м. Считаю это достойным показателем нашей совместной работы. Также в прошлом году в Пензенской области успешно завершена реформа унитарных предприятий, стартовавшая в стране в 2020 году», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 16 февраля.

Он отметил, что не менее важна работа с хозяйствующими субъектами — производителями, поставщиками и торговыми сетями.

«Строго контролируем соблюдение соглашения, которое ограничивает цены и наценки на социально значимые продукты питания. Пензенская область находится в среднем ценовом диапазоне, максимальных цен не зафиксировано», — подчеркнул Олег Мельниченко.


