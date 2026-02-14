18:33:44 Суббота, 14 февраля
Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о нарушении прав жителей дома на улице 9 Января в Пензе

14:42 | 14.02.2026 | Криминал

Пенза, 14 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о нарушении прав жителей многоквартирного дома на улице 9 Января в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в субботу, 14 февраля.

Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о нарушении прав жителей дома на улице 9 Января в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» размещено обращение по вопросу ненадлежащего обслуживания и содержания многоквартирного дома на улице 9 Января города Пензы. Из-за длительного отсутствия ремонтных работ целостность кровли здания 1932 года постройки нарушена, что приводит к регулярным затоплениям жилых помещений граждан во время выпадения осадков и порче имущества. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли, мер реагирования не принимается. Проведение капитального ремонта строения запланировано только в 2040-2042 годы. Указанная ситуация освещалась в СМИ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в тексте.


