18:33:42 Суббота, 14 февраля
Житель Сердобска стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте

12:13 | 14.02.2026 | Криминал

Пенза, 14 февраля 2026. PenzaNews. 45-летний житель Сердобска Пензенской области лишился 325 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников в надежде заработать на криптовалюте.

Житель Сердобска стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что в мессенджере познакомился с девушкой. В ходе общения незнакомка предложила ему способ дополнительного заработка, который заключался в работе с криптовалютой. Заинтересовавшись предложением, заявитель обговорил с девушкой все условия и согласился. Затем, следуя указаниям собеседницы, мужчина установил необходимые приложения на свой телефон для заработка денежных средств и создал личный кабинет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что спустя некоторое время житель Сердобска «пополнил баланс» на 325 тыс. рублей, перечислив деньги по реквизитам, которые назвала злоумышленница.

«Через несколько дней заявитель обнаружил, что его заработок в личном кабинете повысился, и решил вывести денежные средства себе на счет. Потерпевший обратился в службу поддержки приложения с просьбой о помощи, но неизвестные ему предложили перевести деньги на «безопасный счет» для их сохранности. Заявитель отказался и решил еще раз проверить баланс личного кабинета. Обнаружив, что денежных средств на балансе нет, а новая знакомая перестала выходить на связь, мужчина понял, что попался на уловку мошенников», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


