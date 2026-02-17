17:22:57 Вторник, 17 февраля
Издан библиографический словарь «Историки Пензенского педагогического»

13:36 | 17.02.2026 | Общество

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Институт регионального развития Пензенской области выпустил библиографический словарь «Историки Пензенского педагогического», авторами которого стали директор библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, доктор исторических наук, профессор Владимир Первушкин и учитель истории гимназии №44 Тимофей Первушкин.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Библиографический словарь содержит сведения о 133 историках Пензенского педагогического института с 1939 года по сегодняшний день.

Книга стала продолжением и дополнением первого издания библиографического справочника, который вышел в свет в 1999 году под авторством Владимира Первушкина.

Презентация нового библиографического словаря состоялась в педагогическом институте имени В.Г. Белинского ПГУ в минувший понедельник, 16 февраля.

«Очень рад, что второе издание получилось таким достойным», — отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Он сообщил, что экземпляры книги будут разосланы во все исторические факультеты страны, которых насчитывается свыше 150.

Также экземпляры библиографического словаря «Историки Пензенского педагогического» будут переданы в библиотеки образовательных организаций Пензенской области, сообщается на сайте Института регионального развития.


