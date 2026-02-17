Олег Мельниченко встретился с участниками первых международных сборов отряда «Тигр» Общество

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился с участниками седьмых по счету сборов отряда содействия полиции «Тигр», которые впервые имели статус международных.

Фото: Pnzreg.ru

«На тренировочной базе отряда содействия полиции «Тигр» завершились седьмые по счету сборы и первые международные. Кроме пензенских ребят, в них приняли участие бойцы отряда «Сапфир» из Минска и «Бастион» из Пинска Брестской области. Благодарен президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко, руководителям минского горисполкома и брестского облисполкома за отклик на наше предложение по обмену молодежными делегациями», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 16 февраля.

Олег Мельниченко напомнил, что бойцы пензенского отряда «Тигр» в декабре участвовали в соревнованиях «Академия мужества» в Белоруссии.

«Белорусские ребята предложили проводить совместные состязания попеременно в Брестской и Пензенской области. Это правильная мысль, будем продолжать выстраивать планомерную системную работу. У нас с белорусским народом общая великая история, общая судьба и единое Союзное государство», — подчеркнул губернатор.

Он также сообщил участникам сборов о планах по развитию лагеря отдыха «Меридиан».

«В прошлом году мы построили здесь стадион и бассейн, в этом будет разработана проектно-сметная документация для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса», — проинформировал Олег Мельниченко.

Он отметил, что тренировки готовят юношей к защите Родины — службе в армии и силовых структурах.