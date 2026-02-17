17:22:53 Вторник, 17 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко встретился с участниками первых международных сборов отряда «Тигр»

09:44 | 17.02.2026 | Общество

Печать

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился с участниками седьмых по счету сборов отряда содействия полиции «Тигр», которые впервые имели статус международных.

Олег Мельниченко встретился с участниками первых международных сборов отряда «Тигр»

Фото: Pnzreg.ru

«На тренировочной базе отряда содействия полиции «Тигр» завершились седьмые по счету сборы и первые международные. Кроме пензенских ребят, в них приняли участие бойцы отряда «Сапфир» из Минска и «Бастион» из Пинска Брестской области. Благодарен президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко, руководителям минского горисполкома и брестского облисполкома за отклик на наше предложение по обмену молодежными делегациями», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 16 февраля.

Олег Мельниченко напомнил, что бойцы пензенского отряда «Тигр» в декабре участвовали в соревнованиях «Академия мужества» в Белоруссии.

Читайте также

В Пензенской области за три года численность отряда «Тигр» выросла более чем в 2,5 раза — губернатор

«Белорусские ребята предложили проводить совместные состязания попеременно в Брестской и Пензенской области. Это правильная мысль, будем продолжать выстраивать планомерную системную работу. У нас с белорусским народом общая великая история, общая судьба и единое Союзное государство», — подчеркнул губернатор.

Он также сообщил участникам сборов о планах по развитию лагеря отдыха «Меридиан».

«В прошлом году мы построили здесь стадион и бассейн, в этом будет разработана проектно-сметная документация для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса», — проинформировал Олег Мельниченко.

Он отметил, что тренировки готовят юношей к защите Родины — службе в армии и силовых структурах.


Читайте также
Житель Ростова-на-Дону осужден за две квартирные кражи в Пензе Уголовное дело завели на жителя Пензы, незаконно спилившего дуб в прошлом году
В Пензенской области в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения С улиц Пензы за ночь вывезено более 7,5 тыс. кубометров снега
Знакомство в интернете обернулось для жителя Кузнецка потерей около 600 тыс. рублей В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама