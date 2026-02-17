17:23:07 Вторник, 17 февраля
Платная парковка на Привокзальной площади в Пензе начнет функционировать с 18 февраля

14:01 | 17.02.2026 | Общество

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Платная парковка на Привокзальной площади в Пензе, которая работала в тестовом режиме с 21 января, начнет полноценно функционировать с предстоящей среды, 18 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«Стоимость 1 часа на парковочном месте составит 50 рублей, первые 40 минут [...] будут предоставляться бесплатно. Также есть абонемент на 1 месяц. Его стоимость — 3 тыс. 500 рублей. Оплата будет производиться наличными средствами и банковской картой в терминалах оплаты. По карте оплатить услугу можно при выезде с парковки у выездной стойки», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что новая схема организации дорожного движения, разработанная совместно с ГБУ «Безопасный регион», позволяет разграничить транспортные и пешеходные потоки.

«Территория разделена с помощью островков безопасности на две зоны. Первая предусмотрена для автобусов большой и малой вместимости, служебных автомобилей, машин специальных служб. Вторая зона определена для стоянки легкового транспорта общей вместимостью 228 машиномест», — поясняется в сообщении.

В нем напоминается, что по Привокзальной площади проходит 33 маршрута общественного транспорта — городские, межмуниципальные и дачные автобусы.

«Введение новой схемы поможет избежать хаотичной парковки, сократить число нарушений ПДД, создать комфортную среду для посетителей вокзала», — подчеркивается в тексте.


