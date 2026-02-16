В ДТП в Кузнецком районе пострадали три человека Происшествия

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобиля «Chevrolet Cruze», грузовика «MAN» с полуприцепом и автомашины «Volkswagen Jetta» на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 14 февраля, за рулем «Chevrolet Cruze» находился мужчина 1977 года рождения, грузовиком управлял водитель 1987 года рождения, автомобилем «Volkswagen Jetta» — мужчина 1990 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Cruze» и его два пассажира – женщина 1985 года рождения и мальчик 2012 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.